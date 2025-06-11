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Фестиваль 1NN0

Площадь Университета Иннополис, Университетская улица, 1

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Фестивали
Еда

Про событие

Иннополис празднует 10-летие — хедлайнером события станет группа Pizza. На фестивале выступит группа Beautiful Boys. В лайн-апе также есть казанские исполнительницы Beku и хопелес. В программе уличный театр из Санкт-Петербурга, фестиваль еды с диджеем и интерактивные зоны для ностальгических воспоминаний.

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