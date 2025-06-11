Иннополис празднует 10-летие — хедлайнером события станет группа Pizza. На фестивале выступит группа Beautiful Boys. В лайн-апе также есть казанские исполнительницы Beku и хопелес. В программе уличный театр из Санкт-Петербурга, фестиваль еды с диджеем и интерактивные зоны для ностальгических воспоминаний.