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Иннополис празднует 10-летие — хедлайнером события станет группа Pizza. На фестивале выступит группа Beautiful Boys. В лайн-апе также есть казанские исполнительницы Beku и хопелес. В программе уличный театр из Санкт-Петербурга, фестиваль еды с диджеем и интерактивные зоны для ностальгических воспоминаний.
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