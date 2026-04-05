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Фауст. Конференция-триллер
улица Парижской Коммуны, 25/39
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Это спектакль компот: научная конференция, которая превращается в лабиринт снов, погружает в бездну бессознательного на фоне истории странной любви и спасения. Это попытка сделать Фауста таким, каким его видят молодые неравнодушные люди. Длительность 1 час без антракта.
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