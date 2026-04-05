Это спектакль компот: научная конференция, которая превращается в лабиринт снов, погружает в бездну бессознательного на фоне истории странной любви и спасения. Это попытка сделать Фауста таким, каким его видят молодые неравнодушные люди. Длительность 1 час без антракта.