Возраст 0+
Концерты
Про событие
На Кабане выступит Zarina вместе со своей группой The CheekLaWeek. На вечере ребята сыграют авторские песни, а также композиции из альбома «Uf, Yoragem». Зарина Вильданова — певица, перформер, автор песен и аранжировок на татарском языке, артистка Yummy Music, выступит вместе с казанскими музыкантами Ринатом Рысьмятовым (гитара) и Ильназом Дудкиным (баян)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи