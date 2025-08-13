На Кабане выступит Zarina вместе со своей группой The CheekLaWeek. На вечере ребята сыграют авторские песни, а также композиции из альбома «Uf, Yoragem». Зарина Вильданова — певица, перформер, автор песен и аранжировок на татарском языке, артистка Yummy Music, выступит вместе с казанскими музыкантами Ринатом Рысьмятовым (гитара) и Ильназом Дудкиным (баян)