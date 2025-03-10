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Фабрики правды: Бруно Латур о «производстве фактов» в праве и науке

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

О чём Бруно Латур рассуждал в своих работах, как понимал процесс «производства фактов» и в чём видел суть французского государства? Об этом и не только — на лекции кандидата философских наук, PhD, переводчика и эссеиста Евгения Блинова. Встреча будет посвящена знаковым работам Латура: «Политики природы: как привить наукам демократию» и «Фабрика права: этнография Государственного совета». Расскажут о темах, которые поднимает философ — о том, почему учёные и судьи стремятся произвести «истину» и установить факты совершенно разными путями, чем производство научной объективности отличается от установления юридического факта и так далее.

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