О чём Бруно Латур рассуждал в своих работах, как понимал процесс «производства фактов» и в чём видел суть французского государства? Об этом и не только — на лекции кандидата философских наук, PhD, переводчика и эссеиста Евгения Блинова. Встреча будет посвящена знаковым работам Латура: «Политики природы: как привить наукам демократию» и «Фабрика права: этнография Государственного совета». Расскажут о темах, которые поднимает философ — о том, почему учёные и судьи стремятся произвести «истину» и установить факты совершенно разными путями, чем производство научной объективности отличается от установления юридического факта и так далее.