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Эволюция боли

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Лекция про то, как образ страдания менялся от мифа и мученичества к современной эстетике травмы. Почему искусство так часто говорит языком надрыва — и почему мы не отводим взгляд? Зачем нам чужая боль? Участники лекции обсудят как зрители, читатели и слушатели участвуют в эмоциональной экономике искусства страдания — потребляя, интерпретируя и даже находя в нём утешение. И, возможно, поймут: боль в искусстве — это не просто отражение жизни, а способ выжить в ней. Лектор — Анастасия Ивашкевич, клинический психолог.

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