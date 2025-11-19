Лекция про то, как образ страдания менялся от мифа и мученичества к современной эстетике травмы. Почему искусство так часто говорит языком надрыва — и почему мы не отводим взгляд? Зачем нам чужая боль? Участники лекции обсудят как зрители, читатели и слушатели участвуют в эмоциональной экономике искусства страдания — потребляя, интерпретируя и даже находя в нём утешение. И, возможно, поймут: боль в искусстве — это не просто отражение жизни, а способ выжить в ней. Лектор — Анастасия Ивашкевич, клинический психолог.