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Это — выставка, а выставка может быть много чем

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

С художественной выставкой принято связывать показ произведений искусства, в которых есть некая повествовательная канва, он развернут в специальном пространстве, осмотр которого предполагает следование неким социальным нормам. Однако с конца 1960-х выставка стала пониматься как авторские высказывание куратора, тогда и начались активные поиски иных моделей художественного показа. На лекции узнаешь, как выставка стала отказываться от нарратива, выходить за пределы выставочных пространств, нарушать устоявшиеся нормы зрительства и даже включать в экспонирование далекий от искусства материал. Спикер: Виктор Мизиано — теоретик современного искусства, куратор, основатель и главный редактор «Художественного журнала».

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