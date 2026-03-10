С художественной выставкой принято связывать показ произведений искусства, в которых есть некая повествовательная канва, он развернут в специальном пространстве, осмотр которого предполагает следование неким социальным нормам. Однако с конца 1960-х выставка стала пониматься как авторские высказывание куратора, тогда и начались активные поиски иных моделей художественного показа. На лекции узнаешь, как выставка стала отказываться от нарратива, выходить за пределы выставочных пространств, нарушать устоявшиеся нормы зрительства и даже включать в экспонирование далекий от искусства материал. Спикер: Виктор Мизиано — теоретик современного искусства, куратор, основатель и главный редактор «Художественного журнала».