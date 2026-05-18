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Эндшпиль

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Эндшпиль» — одноактная пьеса ирландского драматурга Сэмюэла Беккета, лауреата Нобелевской премии по литературе 1969 года. Пьеса была написана на французском языке и впервые поставлена 3 апреля 1957 года в лондонском театре «Ройал Корт» — причём премьерный спектакль шёл именно на французском. Режиссёром выступил Роже Блен, он же сыграл Хамма. На сцене четверо персонажей: все они заперты в одной комнате и пытаются существовать после некой апокалиптической катастрофы, природа которой так и не раскрывается.

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