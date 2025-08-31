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Про событие
Поездка на единственную в Татарстане оленью ферму. Можно будет гладить и кормить этих благородных красавцев. И, конечно, фотографироваться. На ферме живут и другие питомцы. Например, милейшие кролики. А еще можно исследовать старинную церковь XVIII века. И увидеть знаменитую «лестницу в небо» на крутом берегу реки. Виды завораживают. Напоследок заглянуть в музей под открытым небом с ретро-машинами и советским бытом. И угоститься оладьями прямо из русской печи. В цену включено: трансфер на авто, посещение лестницы в небо и заброшенной церкви, ретро-комплекса, билеты на оленью ферму с экскурсией, обед с оладьями из печи. Для бронирования пиши https://t.me/otdelzaboty_bz
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