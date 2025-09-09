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Экскурсии по Адмиралтейской слободе

Парк им. Николая Столярова, улица Столярова

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На авторской экскурсии с историком и экскурсоводом Гузелией Гиматдиновой: — узнаешь, почему многое важное для Казани появилось именно здесь — увидишь, как на небольшой территории соседствуют ислам и православие — пройдёшь там, где когда-то шумел парк Тиволи — в честь знаменитой виллы под Римом — узнаешь, как Петрушка дал название целому разъезду — выяснишь, почему Казанский университет обязан своим появлением именно Адмиралтейству — погрузишься в атмосферу места, где кипела жизнь, шла торговля и проходили спектакли Адмиралтейская слобода — Казань в миниатюре, где сохранились разные эпохи: от наследия Казанского ханства до советского конструктивизма. Расписание экскурсий: 9 и 15 сентября — 17:30 13 и 27 сентября — 16:00 Регистрация обязательна.

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