На авторской экскурсии с историком и экскурсоводом Гузелией Гиматдиновой: — узнаешь, почему многое важное для Казани появилось именно здесь — увидишь, как на небольшой территории соседствуют ислам и православие — пройдёшь там, где когда-то шумел парк Тиволи — в честь знаменитой виллы под Римом — узнаешь, как Петрушка дал название целому разъезду — выяснишь, почему Казанский университет обязан своим появлением именно Адмиралтейству — погрузишься в атмосферу места, где кипела жизнь, шла торговля и проходили спектакли Адмиралтейская слобода — Казань в миниатюре, где сохранились разные эпохи: от наследия Казанского ханства до советского конструктивизма. Расписание экскурсий: 9 и 15 сентября — 17:30 13 и 27 сентября — 16:00 Регистрация обязательна.