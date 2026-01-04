На экскурсии ты рассмотришь архитектуру эклектики в Казани и разберёшься, как возник этот стиль. На экскурсии ты увидишь: - особняк, похожий на терем; - дом с элементами готики; - казанские доходные дома в начале XX века; - возвращение к барокко на примере особняков Сандецкого, Чукашева, Оконишникова. А еще ты узнаешь: - почему эклектику стали называть «архитектурой выбора»; - из каких архитектурных стилей «выбирали» архитекторы, чтобы удовлетворить требования заказчиков; - как повлияла архитектура эклектики на облик Казани; - чем вдохновлялись архитекторы, выполняя проекты для нового типа заказчиков на рубеже XIX и XX столетий. Начало экскурсии: у бюста в сквере им. Л.Н.Толстого.