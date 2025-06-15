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Эклектика в Казани в начале XX века

Сквере им. Льва Толстого

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Отправляйся исследовать роскошные, необычные и запоминающиеся здания на экскурсии от «Казань глазами инженера». На экскурсии ты увидишь: - особняк, похожий на терем; - дом с элементами готики; - казанские доходные дома в начале XX века; - возвращение к барокко на примере особняков Сандецкого, Чукашева, Оконишникова. А еще ты узнаешь: - почему эклектику стали называть «архитектурой выбора»; - из каких архитектурных стилей «выбирали» архитекторы, чтобы удовлетворить требования заказчиков; - как повлияла архитектура эклектики на облик Казани; - чем вдохновлялись архитекторы, выполняя проекты для нового типа заказчиков на рубеже XIX и XX столетий. Начало экскурсии: у бюста в сквере им. Л.Н.Толстого.

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