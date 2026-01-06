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Архитектурный клуб — это камерный формат встреч, где учатсники собираются небольшой группой, чтобы разбираться в городе, его зданиях и архитектурных смыслах без спешки и излишнего академизма. Здесь можно свободно задавать вопросы, обсуждать детали и учиться видеть то, что обычно ускользает. Все анонсы клуба — здесь: http://t.me/arhclubkazan Эклектика — стиль, о котором трудно говорить спокойно. Кто-то видит в нём хаос, кто-то — свободу и изобретательность. Но факт остаётся фактом: именно эклектика сформировала облик значительной части исторической Казани. И появилась она здесь не случайно — стиль совпал с периодом экономического роста, когда купцы и горожане «среднего достатка» захотели строить по-новому: эффектно, богато, иногда «как в столицах», а иногда — «как у соседа, только лучше». Именно поэтому казанская эклектика такая разнообразная, местами спорная, но всегда живая. Она удивительным образом перекликается с постмодернизмом — тем же желанием сочетать несочетаемое, смешивать культурные коды и играть со смыслами. На встрече ты сможешь увидеть в ней систему и логику, а заодно — понять, почему этот стиль так долго оставался недооценённым. Что обсудят на встрече: - когда и почему эклектика появилась в Казани; - как отличить её от других исторических стилей; - чем она отличается от столичных примеров; - главные казанские здания в этом стиле — от парадных особняков до скромных городских домов; - почему эклектика снова становится интересной и как её читать сегодня. Количество мест ограничено — до 10 человек. Организационные моменты: помимо комплементов от заведения, можно будет заказать напитки и еду, которые не входят в стоимость участия; администрация может отказать в участии при признаках алкогольного опьянения — для безопасности группы; предварительная покупка билета обязательна; организатор оставляет за собой право переноса или отмены встречи. Подготовительные материалы будут доступны всем участникам — ссылка на метериалы будет указана в билете. Ведущая: Юлия Глазырина.
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