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Эклектика — как архитектура выбора

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Эклектика — феномен мировой архитектуры, возникший как усталость от строгой классики и одновременно как желание создавать новое, опираясь на старые формы. Архитекторы и заказчики XIX века активно смешивали готику, ренессанс, барокко и классицизм, имитировали любимые стили или собирали их в одном здании — порой из эстетических причин, порой из практических. Эклектика стала ответом на развитие технологий (бетон, металл, большие пролёты), появление новых типов зданий и бурные политические перемены. Сегодня к этому стилю возвращается интерес: он помогает понять вкусы эпохи и увидеть логику выбора, стоявшую за формами. На лекции ты узнаешь: — Чем эклектика отличается от «чистых» стилей — Почему XIX век стал эпохой смешения — Какие комбинации использовали чаще всего и зачем — Как новые технологии изменили архитектурный язык — Почему эклектика долго была «нелюбимой» и что изменилось сейчас — Примеры разнообразия эклектики в мире

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