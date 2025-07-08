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Две грани красоты

«Окно» на Кави Наджми
улица Кави Наджми, 9/6

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400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка-рассказ о всепоглощающей любви. Выставка сопровождается аудиоспектаклем — реальной историей любви. В выставочном пространстве представлены два художника — Джумабек Базарбаев, представляющий мужской взгляд на женскую красоту и Алина Смолина, показывающая красоту женщины от первого лица. В аудиоспектакле используются стихотворения двух поэтов - Дмитрия Арбузова и Дины Богомазовой. Читают их два актёра - Дмитрий Арбузов и Диляра Байчурина. Выставку можно посетить в сопровождении аудиоспектакля (обязательно бери свои наушники) или с экскурсоводом. За актуальными датами экскурсий следи в тг канале галереи. Галерея работает: Вт-пт с 12.00 до 19.00 Сб- вс с 10.00 до 20.00 Понедельник — выходной

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