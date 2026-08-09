На автобусной экскурсии ты узнаешь об истории пивоварения в Казани, побываешь на действующем производстве, продегустируешь различные пивные сорта. Посетишь действующий завод крупнейшей пивоваренной компании страны «АБ ИнБев Эфес», где продегустируем несколько сортов пива и узнаешь всё об особенностях современного высокотехнологичного производства – от выбора самого качественного натурального сырья до розлива готовой продукции. На экскурсии ты увидишь: — районы, где холодным пивом освежались купцы, студенты и простые рабочие; — старинный завод — памятник промышленной архитектуры и финансового успеха начала XX века; — дом самой известной семьи казанских пивоваров. А ещё узнаешь: — в чём разница между пивной лавкой, трактиром и рестораном; — кто из татарских купцов пиво производил, а кто — пил; — как в Казани связаны театр, пароходы и торговля алкоголем. Организационные моменты: — Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. — Для посещения завода необходимо надеть закрытую обувь, одежду, закрывающую ноги, снять украшения (кольца, браслеты, цепочки). — Для посещения завода потребуются паспортные данные, наличие оригинала паспорта ОБЯЗАТЕЛЬНО. — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. — Возврат или перенос билета возможен за 48 часов до начала мероприятия. Продолжительность: 3 часа Ближайшие даты: 9 августа 14:45 23 августа 13:45