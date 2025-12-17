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  1. Казань
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Другая плазма: в космосе и на земле

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция посвящена четвертому состоянию вещества — плазме. Более 96% Вселенной состоит из плазмы, а на Земле плазму чаще создают в лабораториях. Поэтому, это не только яркое космическое явление, но и эффективный инструмент исследователя. Методы её изучения совершенно разнообразные — от металлических зондов до математического моделирования! Лектор: Александр Шемахин — кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, доцент кафедры радиофизики Института физики КФУ, менеджер по технологической экспертизе ООО «СИБУР-Инновации».

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