Маршрут «Деревянная архитектура. От народного зодчества до модерна», на который ты можешь взять своего хвостатого друга. Сначала специалист по поведению собак Лидия Громова даст короткий инструктаж — как быть комфортно и безопасно в группе с питомцами. Затем экскурсовод Лилия Набиуллина проведёт по улицам с домами середины XIX века, задворкам и одной из самых укромных улочек, объяснит, как отличить эклектику от модерна в деревянных постройках и в чём разница между татарским и русским зодчеством. Билеты — двух типов: с собакой и без, чтобы прийти могли и те, у кого питомца нет. Просьба к владельцам: откажитесь от рулеток, возьмите с собой намордник (на всякий случай) и честно оцените готовность питомца находиться в толпе людей и собак.