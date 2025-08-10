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Дог-френдли прогулка по деревянной Казани

улица Петербургская, 28 (Ротонда)

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Маршрут «Деревянная архитектура. От народного зодчества до модерна», на который ты можешь взять своего хвостатого друга. Сначала специалист по поведению собак Лидия Громова даст короткий инструктаж — как быть комфортно и безопасно в группе с питомцами. Затем экскурсовод Лилия Набиуллина проведёт по улицам с домами середины XIX века, задворкам и одной из самых укромных улочек, объяснит, как отличить эклектику от модерна в деревянных постройках и в чём разница между татарским и русским зодчеством. Билеты — двух типов: с собакой и без, чтобы прийти могли и те, у кого питомца нет. Просьба к владельцам: откажитесь от рулеток, возьмите с собой намордник (на всякий случай) и честно оцените готовность питомца находиться в толпе людей и собак.

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