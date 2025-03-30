Участникам расскажут о способах защиты питомцев от сезонных паразитов, а также о том, как оказать помощь обитателям приютов и стать зооволонтёром. 12:00 «Скрытая угроза: сезонная профилактика паразитарных инфекций у питомцев» Лекцию проведёт ветеринар и специалист по поведению собак и кошек Люция Файзи. Слушатели узнают о типах паразитов и болезнях, которые они могут вызывать. Также специалисты расскажут о плюсах и минусах различных препаратов для обработки животных. 13:00 «Кот прямо с неба: как зооволонтёры меняют мир рядом с собой» Лекцию проведёт Елизавета Чубакова — комьюнити-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан». Слушатели узнают, как поддержать приюты и о способах поддержки инициатив по защите животных. Для участия в дог-френдли лектории необходимо пройти регистрацию по ссылке. Желающие могут посетить мероприятие вместе с питомцами. В летнем домике парка будет открыта фотовыставка «Подарок Вселенной». На работах представлены истории людей, которые взяли питомцев из приюта, сообщили в дирекции парков и скверов Казани.