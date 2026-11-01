Ветераны кринжа, герои балагурно-развлекательного труда и доктора всех шуточно-музыкальных наук — ТО «шТОш» — празднуют своё четырёхлетие! По сему поводу бал-карнавал объявляется открытым. В субботу вечером все резиденты объединения соберутся в карнавальных костюмах, исполнят самый отборный музыкальный материал и будут по-настоящему кайфовать. Вход — 500 рублей. Для гостей в карнавальных костюмах — свободный.