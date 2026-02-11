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«Длится яркость»: «Тюльпан»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопрограмма Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» и исследователь кино Камиль Гимаздтинов представляют показы из программы «Длится яркость». «Тюльпан» (2008, реж. Сергей Дворцевой) Бывший моряк Асхат приезжает обратно в родную степь после службы в Тихоокеанском флоте. В Казахстане ему приходится жить в юрте старшей сестры Самал и её мужа Ондаса, у которых трое детей. Сам Асхат хочет стать чабаном и мечтает о доме с солнечной батареей и водопроводом. Ондас обещает выделить ему часть овец, но с условием: Асхат обязательно должен жениться. На сотни квадратных километров вокруг находится только одна девушка по имени Тюльпан, но та выходить замуж не хочет. Спикер: Камиль Гимаздтинов — автор книги «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона», исследователь кино, драматург, шеф-редактор интернет-журнала «Инде».

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