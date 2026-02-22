Кинопрограмма Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» и исследователь кино Камиль Гимаздтинов представляют показы из программы «Длится яркость». «Полет пчелы» (1998, реж. Джамшед Усмонов) Школьный учитель погружен в науку, с удовольствием рассказывает ученикам об истории и природе, работает над книгой. Но жизнь его семьи омрачена соседством с властным и богатым односельчанином — тот построил туалет вплотную к учительскому забору и через дырку подглядывает за его молодой женой. Не найдя справедливости у раиса — местной главы города, учитель в отместку начинает рыть общественный туалет прямо под окнами сельской управы. Спикер: Камиль Гимаздтинов — автор книги «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона», исследователь кино, драматург, шеф-редактор интернет-журнала «Инде».