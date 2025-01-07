Дискуссия «Плоть: заставь её говорить»
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
К психоаналитикам и поэтам обращаются за словами. Поэзия — искусство подбирать слова в нужном порядке. В рождественский вечер три поэта и три психоаналитика воплотят в слова то, что необходимо и невозможно выразить каждому. Опыт — болезненный, травматичный, неистовый, человеческий — воплотится в слове. В программе — стихи, стихи и ещё раз стихи, а кроме того, психоаналитики расскажут о важности вербализации опыта и творческом движке, проанализируют сказку Гофмана «Песочный человек» и поразмышляют о месте «Черного квадрата» в жизни Казимира Малевича. Поэты: Максим Булатов, Игорь Тишин, Николай Артюшкин. Психоаналитики: Ралина Стрелкова, Луиза Хабибуллина, Алексей Павлов. Билеты: https://smena-kazan.timepad.ru/event/3173562/
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