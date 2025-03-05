«Женщины не существует»… О чем эта фраза психоаналитика Жака Лакана, почему она не верна и что же значит — быть женщиной? Вокруг этих вопросов будет строиться следующая дискуссия в честь Международного женского дня. Поговорят о взглядах психоанализа к пониманию женского, женском наслаждении, Случае Доры, женском маскараде и не только. Спикеры: • Ралина Стрелкова — психоаналитик, психолог, преподаватель КФУ, автор проекта «Эти Ваши анализы»; • Вера Малыкина — психоаналитически-ориентированный психолог; • Суржана Парьянова — медицинский психолог (РКПБ им. В.М. Бехтерева), психоаналитически-ориентированный психолог; • Мария Игнатьева — психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки «Ясно».