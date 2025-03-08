Проект «Пространство Политика» организует дискуссию, на которой не будет спикеров-экспертов. Участникам события предлагают обсудить, что значит быть женщиной сегодня. Темы дискуссии: — Что делает женщину женщиной: философские и социальные аспекты — Существует ли реальное равенство в оплате труда и как его достичь? — Должны ли быть квоты для женщин в политике? Улучшит ли это систему? — Брак — это инструмент угнетения женщин или всё-таки нет? Вход — по регистрации.