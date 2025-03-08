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Дискуссия «Говорим о женщинах»

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

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Бесплатно
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Про событие

Проект «Пространство Политика» организует дискуссию, на которой не будет спикеров-экспертов. Участникам события предлагают обсудить, что значит быть женщиной сегодня. Темы дискуссии: — Что делает женщину женщиной: философские и социальные аспекты — Существует ли реальное равенство в оплате труда и как его достичь? — Должны ли быть квоты для женщин в политике? Улучшит ли это систему? — Брак — это инструмент угнетения женщин или всё-таки нет? Вход — по регистрации.

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