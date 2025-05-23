ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Дискотека 90-х

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Окунись в уникальную атмосферу и дух свободы на Дискотеке 90-х. Тебя ждут: - Танцы до упаду и море веселья - Фотозона, где ты сможешь сохранить на память яркие кадры в стиле крутых 90-х. Не забудь про приветственный фуршет от организатора. В этот раз решили вернуться в прошлое еще дальше и предложить тебе отведать классические угощения: - Сельдь под шубой с вареной картошечкой и зеленью - Соленья - Бутерброды со шпротами, как на твоем новогоднем столе в детстве Не упусти шанс окунуться в ностальгию и оторваться на полную катушку!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

по подписке
Рынок фильтров (Filter Market)
Рынок фильтров (Filter Market)
по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Нефть, резина и бензин: петрольные рислинги
Нефть, резина и бензин: петрольные рислинги
по подписке
Неприличный Серебряный век
Неприличный Серебряный век
по подписке
Казанские дачи: летний сезон на закате империи
Казанские дачи: летний сезон на закате империи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста