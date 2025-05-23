Окунись в уникальную атмосферу и дух свободы на Дискотеке 90-х. Тебя ждут: - Танцы до упаду и море веселья - Фотозона, где ты сможешь сохранить на память яркие кадры в стиле крутых 90-х. Не забудь про приветственный фуршет от организатора. В этот раз решили вернуться в прошлое еще дальше и предложить тебе отведать классические угощения: - Сельдь под шубой с вареной картошечкой и зеленью - Соленья - Бутерброды со шпротами, как на твоем новогоднем столе в детстве Не упусти шанс окунуться в ностальгию и оторваться на полную катушку!