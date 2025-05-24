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Дискотека 2000-х

Дом Остермана
улица Баумана, 70

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Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу нулевых на грандиозной дискотеке, которая перенесёт тебя в эпоху ярких эмоций, зажигательных ритмов и беззаботного веселья! В уютном ретро-баре «Дом Остермана» тебя ждёт настоящий праздник ностальгии, где каждая мелодия, каждый трек и каждый момент напомнят о лучших годах 2000-х. В программе: - Хиты 2000-х: от легендарных поп-композиций до танцевальных треков, которые заставляли тебя двигаться под ритм. - Ретро-атмосфера: стильное оформление в духе нулевых, микс из современных технологий и винтажного антуража. - Коктейли и закуски: специальное меню с напитками и блюдами, вдохновлёнными эпохой 2000-х. Дресс-код: приветствуются образы в стиле 2000-х — джинсы с низкой посадкой, блестящие топы, кеды, массивные аксессуары и всё, что напоминает о том времени. Приходи с друзьями — танцуйте, пойте и наслаждайтесь атмосферой, которая вернёт вас в самое яркое десятилетие!

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