Погрузись в атмосферу нулевых на грандиозной дискотеке, которая перенесёт тебя в эпоху ярких эмоций, зажигательных ритмов и беззаботного веселья! В уютном ретро-баре «Дом Остермана» тебя ждёт настоящий праздник ностальгии, где каждая мелодия, каждый трек и каждый момент напомнят о лучших годах 2000-х. В программе: - Хиты 2000-х: от легендарных поп-композиций до танцевальных треков, которые заставляли тебя двигаться под ритм. - Ретро-атмосфера: стильное оформление в духе нулевых, микс из современных технологий и винтажного антуража. - Коктейли и закуски: специальное меню с напитками и блюдами, вдохновлёнными эпохой 2000-х. Дресс-код: приветствуются образы в стиле 2000-х — джинсы с низкой посадкой, блестящие топы, кеды, массивные аксессуары и всё, что напоминает о том времени. Приходи с друзьями — танцуйте, пойте и наслаждайтесь атмосферой, которая вернёт вас в самое яркое десятилетие!