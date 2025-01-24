В парке «Чёрное озеро» пройдёт вечеринка ко Дню студентов. В программе: — катание на катке — лазерный биатлон — чайничный керлинг — хоккейная зона — интерактивные площадки по поиску предметов в чёрном ящике — гадания на таро и кнопка совместимости. На музыкальной сцене выступят: 16:00 — народный диджей Сулейман 16:30 — Beku 17:00 — DJ Bubblegum B