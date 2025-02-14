ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

День сильных и независимых

ReLab Cocktail Bar
Баумана, 9а.

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Попробуй на вкус «Френдзону» или Situationship — в ReLab без внимания не оставят никого. Одиноких гостей в баре будут встречать приветственным напитком, ну и порадуют новыми позициями из тематического разделала коктейлей. Бонусом в баре готовят валентинки. Открытки предлагают дарить кому-то из команды заведения (а то и всем сразу), друзьям, близким или вовсе забрать с собой на память.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

от 2200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста