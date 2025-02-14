День сильных и независимых
Баумана, 9а.
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Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Попробуй на вкус «Френдзону» или Situationship — в ReLab без внимания не оставят никого. Одиноких гостей в баре будут встречать приветственным напитком, ну и порадуют новыми позициями из тематического разделала коктейлей. Бонусом в баре готовят валентинки. Открытки предлагают дарить кому-то из команды заведения (а то и всем сразу), друзьям, близким или вовсе забрать с собой на память.
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