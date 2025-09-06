Веганскому кафе Vegan Day исполняется 10 лет! В этот день в меню вернутся special-позиции из 2015-го (сэндвич с колбасой за 150р, фалафель на тарелке за 170р, фишбургер за 200р)! В программе: — 12:00-16:00 – маркет мастеров и иллюстраторов. Украшения из вторсырья, натуральных камней, иллюстрации — начнётся день с интересных находок! — 12:00-16:00 — чайная дегустация Мой Чай: проведут классическую чайную церемонию, и познакомят с самыми известными сортами китайского чая. Также будет проходить free дегустация прессованных травяных сборов. — 15:00-16:30 — DJ-сeт. — 17:00 — концерт Максима Поможет. Главный обожатель фалафеля и человек, чьи концерты этим летом покорили сердца во дворике на Большой Красной, выступит в кафе уже в эту субботу. — 15:00-19:00 — гостевая смена Диван coffee с напитками из 2015! — 19:00-22:00 — безалкогольные коктейли от бара One more. Друзья со дворика и любимый бар с классными тусовками со special-напитками в гостях у Vegan Day.