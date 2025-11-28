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День рождения Московского рынка

Московский рынок
улица Шамиля Усманова, 1

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Про событие

День ПереРождения — 49 лет Московскому рынку. Три дня празднования, веселья, воспоминаний детства, юности, молодости и чистого счастья. Программа в прикреплённых фото.

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