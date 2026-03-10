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День Рождения Камеди Крю (Comedy Crew)

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Камеди Крю (Comedy Crew) отмечает день рождения и приглашает зрителей на большую комедийную вечеринку. В этот вечер стендап-бар превратится в настоящий мини-фестиваль с несколькими зонами активности, турнирами, специальными гостями и двумя большими шоу.   Что будет на вечеринке — приветственный напиток для гостей — разговорное шоу с комиками с 21:00 до 23:00; — чемпионат по «Смертельной Битве» (Mortal Kombat); — бирпонг; — тату-зона; — аквагрим; — специальные активности от друзей и партнёров клуба; — турнир «Король Казанского Стендапа» с денежным призом для победителя.   Главное шоу вечера В 23:00 стартует «Король Казанского Стендапа» — специальный турнир комиков, который станет кульминацией всей вечеринки. Участникам предстоит побороться за титул Короля Казанского Стендапа и главный приз вечера.   Кто будет на вечеринке На мероприятие приглашены комики разных объединений города, организаторы шоу, друзья клуба, партнёры и постоянные зрители Камеди Крю (Comedy Crew). Это возможность увидеть представителей разных комедийных проектов Казани в одном месте.   Билет даёт доступ ко всей программе вечера. Во время вечеринки гости смогут свободно перемещаться между залом, баром и зонами активности.

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