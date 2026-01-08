Только отборные группы из Казани, только мясо и гвозди, только блэк и грайдкор: ТруБлэк-&-Олд Грайнд группа с обновлeнным составом: Рёв Смерти Неповторимая Военная Дивизия Чёрного Метала: Waffencult Эзотерический сырой блэк метал, питающий сакральный эгрегор из пантеона Тёмных Божеств: Helveteskriger Сырой чёрный метал с саундом из мрачного подвала психиатрической лечебницы: KataAatoni Угарно-постироничный Грайндкор, нацеленный на массаж барабанных перепонок, словно кувалдой справедливости по наковальне лжи, предательства и смут: Humus on sineP Также мероприятие посетит секретный гость, и имя ему... В общем сам узнаешь.