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День повитух, Рёв смерти

улица Лобачевского, 16/34

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Только отборные группы из Казани, только мясо и гвозди, только блэк и грайдкор: ТруБлэк-&-Олд Грайнд группа с обновлeнным составом: Рёв Смерти Неповторимая Военная Дивизия Чёрного Метала: Waffencult Эзотерический сырой блэк метал, питающий сакральный эгрегор из пантеона Тёмных Божеств: Helveteskriger Сырой чёрный метал с саундом из мрачного подвала психиатрической лечебницы: KataAatoni Угарно-постироничный Грайндкор, нацеленный на массаж барабанных перепонок, словно кувалдой справедливости по наковальне лжи, предательства и смут: Humus on sineP Также мероприятие посетит секретный гость, и имя ему... В общем сам узнаешь.

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