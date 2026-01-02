Есть поверье, что Новый Год продолжается как минимум в течение всех выходных. Как тебе провести второе января — здесь уже сообразили. Есть план с Party Toora всю ночь играть в Спрятки, настолки, смотреть новогодние фильмы, петь в караоке и, конечно, танцевать. Не надо ломать голову, к кому идти в гости. Встречу озвучат: ИСЛАЙ MARRY ME RRK BROSS MUA DELORAH FROST Политика входа: Со своими салатами — донейшн Со своим алкоголем — пробковый сбор 1000р Прийти просто так — 500р.