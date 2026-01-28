Трансляция онлайн-спектакля по пьесе Иосифа Бродского с Евгением Цыгановым — эксклюзивно в зале MON. Спектакль будет транслироваться на площадке MON на большом экране. Билет, купленный на нашем сайте, даёт право просмотра трансляции только в зале MON. За свою жизнь Иосиф Бродский написал три пьесы, опубликованы из которых были всего две: «Мрамор» музей «Полторы комнаты» поставил 28 января 2025 года, ко дню памяти поэта. Онлайн-спектакль тогда смотрели одновременно больше 5000 человек; «Демократия!», премьера которой состоится ровно через год, 28 января 2026-го, и тоже будет проходить в формате онлайн-трансляции. «Демократию!» Иосиф Бродский пишет в 1990-м, уже 18 лет живя в эмиграции, и во многом предвосхищая события 1991 года. Местом действия он выбирает небольшое, очень условное, прибалтийское социалистическое государство. Но в какой бы стране поэт в этот момент не находился сам, он всегда — «инструмент языка». И в этой постановке нам было очень важно объединить разбросанных по миру актёров, будь то Франция, Великобритания или Португалия, в пространстве русского языка. Потому что именно оно способно преодолеть и географию, и историю. И благодаря форме онлайн-конференции это стало для нас возможным. Премьера пройдёт на Парковке Europolis Ростокино в Москве с трансляцией в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского и на площадках в разных городах — в Казани такой площадкой станет MON — а также будет доступен в онлайн-формате для людей по всему миру. Режиссёр: Евгений Цыганов В ролях: Александр Кузнецов, Василий Михайлов, Денис Самойлов, Евгений Цыганов, Мария Шалаева, Стефани Елизавета Бурмакова.