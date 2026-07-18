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  1. Казань
  2. События

Давай дружить?

Пыяла, Большая Красная улица, 57/3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Во взрослом возрасте друзей не становится больше — зато они становятся особенно ценными. На этой встрече поговорят о том, почему нам бывает сложно строить близкие отношения, где искать «своих» людей и как дружба влияет на качество жизни. Лекцию проведёт Кира Камалова — экзистенциальный психолог и гид лесотерапии. После — тебя ждут быстрые знакомства, чтобы сразу применить всё на практике под диджей-сеты, свободное общение и угощение вкусными напитками от кафе «Пыяла». Человеку нужен человек.

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