Во взрослом возрасте друзей не становится больше — зато они становятся особенно ценными. На этой встрече поговорят о том, почему нам бывает сложно строить близкие отношения, где искать «своих» людей и как дружба влияет на качество жизни. Лекцию проведёт Кира Камалова — экзистенциальный психолог и гид лесотерапии. После — тебя ждут быстрые знакомства, чтобы сразу применить всё на практике под диджей-сеты, свободное общение и угощение вкусными напитками от кафе «Пыяла». Человеку нужен человек.