Группа Dabro возвращается в Казань с большим концертом в рамках тура «Мой путь». Братья Иван и Михаил Засидкевичи подарят городу вечер, наполненный честной лирикой, тёплой атмосферой и музыкой, которая давно стала саундтреком для целого поколения. У Dabro редкое умение — писать песни, которые сразу становятся личными. «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район» знают и поют даже те, кто не следит за хит-парадами. Эти треки про дружбу, взросление, первую любовь и настоящие эмоции вживую звучат особенно мощно и трогательно. На двухчасовом концерте публика услышит всё главное: и уже ставшие классикой хиты, и новые работы, которые продолжают путь группы от первых домашних релизов до самых больших арен страны.