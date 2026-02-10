ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Dabro «Мой путь»

Татнефть Арена
ул. Чистопольская, 42

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Группа Dabro возвращается в Казань с большим концертом в рамках тура «Мой путь». Братья Иван и Михаил Засидкевичи подарят городу вечер, наполненный честной лирикой, тёплой атмосферой и музыкой, которая давно стала саундтреком для целого поколения. У Dabro редкое умение — писать песни, которые сразу становятся личными. «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район» знают и поют даже те, кто не следит за хит-парадами. Эти треки про дружбу, взросление, первую любовь и настоящие эмоции вживую звучат особенно мощно и трогательно. На двухчасовом концерте публика услышит всё главное: и уже ставшие классикой хиты, и новые работы, которые продолжают путь группы от первых домашних релизов до самых больших арен страны.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста