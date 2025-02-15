Романтический эксперимент. Новый формат, новый вайб и специальный гость — Dj Yastreb, который сочетает в себе мощную энергию андеграундного саунда и элементы популярных поп- и рэп-песен. Его музыка не знает рамок и предрассудков, что позволяет создавать смелые и неординарные произведения. Резидент творческого объединения Blaash, частый гость на главных рейв-сценах страны, стал неотъемлемой частью культовых мероприятий и клубных вечеринок — Mirage, Dvor Kulturi, Hotel California, DFF, Мечты, ИКОНА, Joe Peshii, BOUNCE.