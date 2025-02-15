ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Custom Romantique

BAZZAR
ул. Профсоюзная, 26

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Романтический эксперимент. Новый формат, новый вайб и специальный гость — Dj Yastreb, который сочетает в себе мощную энергию андеграундного саунда и элементы популярных поп- и рэп-песен. Его музыка не знает рамок и предрассудков, что позволяет создавать смелые и неординарные произведения. Резидент творческого объединения Blaash, частый гость на главных рейв-сценах страны, стал неотъемлемой частью культовых мероприятий и клубных вечеринок — Mirage, Dvor Kulturi, Hotel California, DFF, Мечты, ИКОНА, Joe Peshii, BOUNCE.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

от 2200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста