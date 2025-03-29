В рамках шоу три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить свою проблему, а затем решают ее. Ведущими «Что у вас случилось?» в Казани станут Костя Пушкин, Елизавета Варвара Аранова и Богдан Лисевский.