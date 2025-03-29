ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Что у вас случилось?

Московская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

В рамках шоу три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, который согласен обсудить свою проблему, а затем решают ее. Ведущими «Что у вас случилось?» в Казани станут Костя Пушкин, Елизавета Варвара Аранова и Богдан Лисевский.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста