Какие темы интересуют следующее поколение, о чём говорят люди, которым сейчас чуть больше двадцати? Эти вопросы задали двум режиссёрам и одному драматургу. Результатом стали читки*, которые представят 1го и 2го февраля. 1 февраля 19:00 «Бонобо, или 34 минуты», 18+ Комната. Два голых человека. Один из них уйдёт только через 34 минуты, а, значит, есть время выпить чай, кофе или даже какао и поговорить о чём-то интересном, забавном, а, может быть, важном. Что же окажется важным в истории этих двух несчастных людей? Уйдет ли один из них через 34 минуты? И при чём здесь счастливые, не обремененные моногамностью обезьянки бонобо? 1 февраля 20:30 «Этот прекрасный конец света», 18+ Это философская история о подростковом бунте, отчаянии и поиске смысла в мире, где переплетаются магия, человеческая жестокость и надежда. Герои оказываются перед выбором, который может навсегда изменить их жизни и судьбу планеты. Это история о том, что даже в самые тёмные моменты можно найти свет. 2 февраля 19:00 «Призраки среди нас», 16+ Послевоенная, обнищавшая и обескровленная Япония. Общество пробуждает новость о Неком Призраке. Легко ли принять на веру существование вернувшегося из преисподни солдата? И верят ли люди? Каким бы ни был ответ, они готовы платить деньги, чтобы подчинить себе это явление. Призраки прошлого мучают каждого. Выбрать спектакль и купить билет можно по кнопке «купить билет». *Читка — прочтение текста по ролям, где во главе стоит авторская идея, а не режиссура. В этом формате нет костюмов и декораций, но есть воображение. Нет мизансцен, но есть актёры, которые передают характер персонажей.