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Ночь деревянной змеи в Доме Остермана! В эту волшебную ночь тебя ждёт: - Авторские коктейли в стиле старого доброго Китая - Манящие ритмы и атмосферная музыка, которая телепортирует тебя на улицы шумного Гонконга - Гадания на удачу и предсказания на год - Чайная церемония в китайском стиле Почувствуй магию Востока!
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