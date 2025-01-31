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Chinese New Year

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Ночь деревянной змеи в Доме Остермана! В эту волшебную ночь тебя ждёт: - Авторские коктейли в стиле старого доброго Китая - Манящие ритмы и атмосферная музыка, которая телепортирует тебя на улицы шумного Гонконга - Гадания на удачу и предсказания на год - Чайная церемония в китайском стиле Почувствуй магию Востока!

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