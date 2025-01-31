Ночь деревянной змеи в Доме Остермана! В эту волшебную ночь тебя ждёт: - Авторские коктейли в стиле старого доброго Китая - Манящие ритмы и атмосферная музыка, которая телепортирует тебя на улицы шумного Гонконга - Гадания на удачу и предсказания на год - Чайная церемония в китайском стиле Почувствуй магию Востока!