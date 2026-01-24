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Чем мы заняты в тени: практики познания через «дарк-»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Тёмная академия и тёмная экология, тёмное богословие и дарковые онтологии, дарк-фолк и дарк-эмбиент — это не просто мрачные высказывания по теме, а гносеологические модели. Что между ними общего? Как тьма может быть источником знания, а чёрный цвет — синонимом озарения? На лекции кратко разберёшь генеалогию тьмы в европейской культуре. Посмотришь на самые интересные современные дарк-практики. И попробуешь собрать новую — тёмное краеведение. Спикер: Иван Ротов — блогер, автор канала «Прохладная история», аспирант кафедры социальной философии КФУ, главный редактор медиа «Крот Казанский».

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