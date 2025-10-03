Приходи на волшебный девичник — женскую встречу, где соберутся только девушки, чтобы окунуться в атмосферу баланса материального и духовного. Сможешь поучаствовать в интересной программе: Специалист по матрице судьбы расскажет, как с помощью простых действий прокачать свою энергию, чтобы мечты сбывались, а нужные люди и обстоятельства находили тебя сами. Полезные советы от сексолога-психолога о важности сексуальности в жизни женщины. Сильный нейропрактик поделится своими знаниями со всеми, и ты вместе с ним нарисуешь настоящий талисман души. А ещё: Море общения, подарков, загадочные таро и руны. Ты сможешь задать свои вопросы и получить ответы от лучших экспертов. Также здесь можно будет сделать маленькую татуировку в подарок от тату-мастера и насладитесь фуршетом и шампанским. И, конечно, какой же вечер без танцев и развлекательной программы? Позволь себе почувствовать кураж женской компании и настоящие вибрации Венеры в этот шикарный день. Ждут каждую! Запись в ватсап организатора