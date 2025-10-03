ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Чего хотят женщины?

Гадкий койот, улица Баумана, 13

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Приходи на волшебный девичник — женскую встречу, где соберутся только девушки, чтобы окунуться в атмосферу баланса материального и духовного. Сможешь поучаствовать в интересной программе: Специалист по матрице судьбы расскажет, как с помощью простых действий прокачать свою энергию, чтобы мечты сбывались, а нужные люди и обстоятельства находили тебя сами. Полезные советы от сексолога-психолога о важности сексуальности в жизни женщины. Сильный нейропрактик поделится своими знаниями со всеми, и ты вместе с ним нарисуешь настоящий талисман души. А ещё: Море общения, подарков, загадочные таро и руны. Ты сможешь задать свои вопросы и получить ответы от лучших экспертов. Также здесь можно будет сделать маленькую татуировку в подарок от тату-мастера и насладитесь фуршетом и шампанским. И, конечно, какой же вечер без танцев и развлекательной программы? Позволь себе почувствовать кураж женской компании и настоящие вибрации Венеры в этот шикарный день. Ждут каждую! Запись в ватсап организатора

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста