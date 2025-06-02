Чайная церемония «Погружение в традицию». Чайная церемония — это древний ритуал китайской культуры, известный как «Гунфу-Ча», что означает «великое мастерство чая». Она включает искусное приготовление чая, помогает раскрыть его вкус и аромат, а также способствует духовному просветлению. Плавные движения мастера и спокойная атмосфера очищают сознание и погружают в медитацию. Чайная церемония дарит внутреннее спокойствие и блаженство, позволяя освободить скрытые возможности и обрести гармонию в суете повседневной жизни.