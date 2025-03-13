Первый акустический тур Бюро — это возможность услышать «Трещины», «Реки зацветут», «Будильник», «Спой для меня» и многие другие, в том числе ещё не изданные, песни группы максимально честно и предельно близко. Бюро – многогранный инди-дуэт из Петрозаводска: настоящий музыкальный калейдоскоп на все случаи жизни, альтернативный сдвг-поп для тех, кто сомневается, но продолжает искать. Антон Столяров и Женя Голубев исследуют самих себя через призму разных жанров и экспериментов со звучанием, в их творчестве проникновенный вокал смело соседствует с многослойной лирикой, а акустика с танцевальными мотивами и запоминающимися топлайнами. Ребята заняли уютное место в плейлистах сотен тысяч слушателей на стримингах, их постоянно отмечают редакторы инди-пабликов, а песня «Трещины» набрала более 10 000 000 прослушиваний на «Яндекс Музыке».