Возраст 12+
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Про событие
Выставка одного дня — первый сольный проект и визуальный artist statement художниц Катерины Конюховой и Насти Мороз в качестве арт-группы «Замороженная Конина». В экспозицию войдут живопись, видео-арт, керамические объекты и объекты, созданные из повседневных и переработанных материалов. Авторы выставки предлагают зрителю, с одной стороны, погрузиться в «исследовательскую лабораторию, где быт раскладывается на отдельные составляющие». А с другой стороны, выставка представляет собой высказывание арт-группы о том, что современное искусство — не материальный предмет, существующий для музейного хранения, а прежде всего правильно поставленный перед зрителем вопрос. Несколько арт-объектов выставки расположатся за пределами пространства — в чайной Guru. Между локациями появится паблик-арт. В Лядском саду выстроится синяя линия, олицетворяющая путь, с которого часто легко сбиться. На выставке будет представлен видео-арт, который формировался в течение года: от коротких роликов в стиле рилсов до профессиональной съемки. Также зрители увидят новые керамические объекты, живописные работы и арт-инсталляции, которые ранее нигде не выставлялись. Некоторые объекты могут оказаться съедобными, но это лучше уточнить на месте, чтобы избежать недоразумений. Посетить выставку можно будет по регистрации через Telegram-канал https://t.me/zamorozhennaya_konina на определенные слоты: в 12:00, 15:00 и 18:00. В каждое время гостям будет предложен соответствующий чай: бодрящий, насыщенный или успокаивающий.
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