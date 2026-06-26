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Быг-Быг

Деревня Старые Быги, Шарканский район, Удмуртская Республика

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

«Быг-быг» говорят удмурты, когда хозяйке удаётся вкусный каравай — он пышный и мягкий, как мох. Что будет на XII Международном фестивале национальной кухни «Быг-Быг»? — Вкусные блюда по удмуртским, ненецким, марийским и другим рецептам. — Сочные табани и перепечи с пылу с жару из печек. — Гости соорудят самую высокую башню из табаней. — Бар национальных напитков на Фестивале Варся: быгинский старинный варсь, сур/пиво, сюкась/квас и другое. — Булочная Быг-Быг: фирменный быг-быг нянь/хлеб от фестиваля. — Забытые блюда удмуртской кухни: лавка со старинными блюдами от удмуртских бабушек. — Задорные народные удмуртские игры. — Большая развлекательная площадка. — Кулинарные, танцевальные мастер-классы. — Кулинарные поединки «На колах», «У нас вкуснее». — Слет передвижных печек «Быг-Быг Гур». — Финно-угорская музыка и танцы. — Погружение в финно-угорскую культуру.

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