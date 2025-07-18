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  1. Казань
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Bushido Zho

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

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от 1899₽ до 2199₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Специальное летнее шоу в Казани. Первую известность рэпер получил в 2019 году с выходом мини-альбома «К сожалению это трап». Дебютный полноформатный альбом «No Bang! Hold On!» вышел в 2022 году и оказался на первом месте в российских чартах альбомов Apple Music. На концерте артист исполнит треки «Тесно», «Далеко», «Дай мне посмотреть», «Vodila», а также другие хиты и композиции.

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