Специальное летнее шоу в Казани. Первую известность рэпер получил в 2019 году с выходом мини-альбома «К сожалению это трап». Дебютный полноформатный альбом «No Bang! Hold On!» вышел в 2022 году и оказался на первом месте в российских чартах альбомов Apple Music. На концерте артист исполнит треки «Тесно», «Далеко», «Дай мне посмотреть», «Vodila», а также другие хиты и композиции.