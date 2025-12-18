Борьба между Я-хочу и Я-должен
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 16+
Про событие
В ходе встречи разберут, откуда берутся внутренние конфликты между желанием и обязательствами, обсудят женскую многозадачность — её преимущества и риски, а также затронут вопросы мотивации: что для нас важнее — желание, возможность или необходимость? Также на лекции будут практические упражнения для закрепления и глубокого понимания темы. Не пропусти возможность лучше понять себя и найти гармонию между «хотеть» и «должен» с клиническим психологом Лилией Зайцевой
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