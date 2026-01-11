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Хэллоуин с панорамным видом на ночной город, музыкой и атмосферой, ради которой хочется нарядиться по-настоящему. И да — костюм обязателен для тех, кто хочет получить приветственный напиток. Приходи в образе, который ты давно хотел примерить: чем эффектнее, тем лучше.
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