Хэллоуин с панорамным видом на ночной город, музыкой и атмосферой, ради которой хочется нарядиться по-настоящему. И да — костюм обязателен для тех, кто хочет получить приветственный напиток. Приходи в образе, который ты давно хотел примерить: чем эффектнее, тем лучше.