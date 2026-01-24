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Вечеринки
Про событие
Благотворительный вечер в поддержку Любы LovelySolution (у её мамы обнаружили рак). Все средства, собранные на мероприятии, направятся на помощь в этот сложный период. 24 января проведёшь в компании: Levin Ser Martin Annekineko Bilgesez Ley Om1ji Вход по донатам: от 300 рублей, каждый желающий сможет перевести дополнительную сумму.
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